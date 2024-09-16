ЦИК представил в Конституционный суд документы для утверждения результатов парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия представила в Конституционный суд соответствующие документы для утверждения итогов выборов.

Центральная избирательная комиссия представила в Конституционный суд соответствующие документы для утверждения итогов выборов.

Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, Конституционный суд должен завершить процесс проверки и утверждения итогов выборов в Милли Меджлис в течение 10 дней после получения соответствующих документов.

В случае необходимости, этот срок может быть продлен.

Напомним, что сегодня ЦИК подвел итоги выборов в Милли Меджлис, состоявшихся 1 сентября. На прошедшем заседании члены комиссии утвердили и подписали итоговый протокол.