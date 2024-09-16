О нас

ЦИК представил в Конституционный суд документы для утверждения результатов парламентских выборов

ЦИК представил в Конституционный суд документы для утверждения результатов парламентских выборов Центральная избирательная комиссия представила в Конституционный суд соответствующие документы для утверждения итогов выборов.
Внутренняя политика
16 сентября 2024 г. 19:31
ЦИК представил в Конституционный суд документы для утверждения результатов парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия представила в Конституционный суд соответствующие документы для утверждения итогов выборов.

Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, Конституционный суд должен завершить процесс проверки и утверждения итогов выборов в Милли Меджлис в течение 10 дней после получения соответствующих документов.

В случае необходимости, этот срок может быть продлен.

Напомним, что сегодня ЦИК подвел итоги выборов в Милли Меджлис, состоявшихся 1 сентября. На прошедшем заседании члены комиссии утвердили и подписали итоговый протокол.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MSK parlament seçkilərinin nəticələrinin təsdiqi üçün sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edib

Экслюзивные новости

Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi