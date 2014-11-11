ЦИК подготовила "Памятку для кандидатов"

Целью проекта и подготовки брошюры является оказание помощи гражданам, которые намерены стать членами муниципалитета, реализации их пассивного избирательного права.
В "Памятке для кандидатов" дана информация о том, какие шаги следует предпринять на этапе регистрации в члены муниципалитета, правах и обязанностях зарегистрированных кандидатов и запрещенных им в соответствии с законом действиях.
Брошюра подготовлена на основе Избирательного кодекса и нормативных актов, утвержденных ЦИК.
Брошюру можно приобрести в избирательных комиссиях и на официальном сайте ЦИК.
News DepartmentАвтор новости
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