ЦИК подготовила "Памятку для кандидатов"

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) с целью просвещения кандидатов в связи с назначенными на 23 декабря выборами в муниципалитет подготовила "Памятку для кандидатов". Об этом Report сообщили в отделе по связям с медиа и общественностью секретариата ЦИК.

Целью проекта и подготовки брошюры является оказание помощи гражданам, которые намерены стать членами муниципалитета, реализации их пассивного избирательного права.

В "Памятке для кандидатов" дана информация о том, какие шаги следует предпринять на этапе регистрации в члены муниципалитета, правах и обязанностях зарегистрированных кандидатов и запрещенных им в соответствии с законом действиях.

Брошюра подготовлена на основе Избирательного кодекса и нормативных актов, утвержденных ЦИК.

Брошюру можно приобрести в избирательных комиссиях и на официальном сайте ЦИК.