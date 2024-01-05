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ЦИК подготовил памятку наблюдателя

ЦИК подготовил памятку наблюдателя Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила "Памятку наблюдателя" в рамках программы просвещения избирательных субъектов различного статуса в связи с запланированными на 7 февраля внеочередными выборами президента Азербайджана.
Внутренняя политика
5 января 2024 г. 15:20
ЦИК подготовил памятку наблюдателя
Report

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила "Памятку наблюдателя" в рамках программы просвещения избирательных субъектов различного статуса в связи с запланированными на 7 февраля внеочередными выборами президента Азербайджана.

Об этом Report сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК.

Основной целью реализации проекта и подготовки публикации является информирование наблюдателей, которые будут следить за предстоящими президентскими выборами, оказание им методической помощи.

В издании даны разъяснения основных понятий о выборах, отражены принципы проведения мониторинга, а также четко обозначены права и обязанности наблюдателей.

С "Памяткой наблюдателя", подготовленной на трех языках - азербайджанском, английском и русском, можно ознакомиться на официальном интернет-сайте ЦИК (www.msk.gov.az).

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