ЦИК о мерах в отношении допустивших нарушения округов

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Центральная избирательная комиссия Азербайджана обнародовала меры, которые будут предприняты в отношении округов, результаты которых были аннулированы и избирательных участков, допустивших нарушения.

Как сообщает Report, в интервью ASAN Radio секретарь структуры Микаил Рагимов сообщил, что ЦИК вправе принимать решения о субъектах, нарушивших избирательное законодательство.

"На данный момент проводится разбирательство того, кем и в каких комиссиях были допущены правонарушения. До отправки итогового протокола в их отношении в Конституционный суд мы проведем обсуждения. В отношении каждого нарушителя будут приняты меры в соответствии с требованиями Избирательного кодекса", - сказал секретарь ЦИК.