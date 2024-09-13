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ЦИК: Нарушений на избирательных участках 22-го Насими-Ясамальского округа не выявлено

ЦИК: Нарушений на избирательных участках 22-го Насими-Ясамальского округа не выявлено 16:27
Внутренняя политика
13 сентября 2024 г. 16:50
ЦИК: Нарушений на избирательных участках 22-го Насими-Ясамальского округа не выявлено

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана рассмотрела жалобу одного из кандидатов на внеочередных парламентских выборов 1 сентября по 22-му Насими-Ясамальскому избирательному округу, заявившего о наличии нарушений на некоторых избирательных участках округа.

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании ЦИК.

Согласно докладу члена ЦИК и экспертной группы Наили Аскеровой, жалобу на решение окружной избирательной комиссии (ОИК) подал зарегистрированный от округа кандидат Джахандар Исмаилов.

После изучения материалов жалоба была признана необоснованной, решение окружной комиссии оставлено в силе.

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Версия на азербайджанском языке 22 saylı Nəsimi-Yasamal Seçki Dairəsinin bəzi məntəqələrində pozuntular olması barədə iddia əsasını tapmayıb

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