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ЦИК: Кандидатуры на муниципальные выборы уже выдвинули около 3 тыс. человек

ЦИК: Кандидатуры на муниципальные выборы уже выдвинули около 3 тыс. человек Кандидатуры для участия в муниципальных выборах в Азербайджане выдвинули около 3 тыс. человек.
Внутренняя политика
12 декабря 2024 г. 14:46
ЦИК: Кандидатуры на муниципальные выборы уже выдвинули около 3 тыс. человек

Кандидатуры для участия в муниципальных выборах в Азербайджане выдвинули около 3 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, процесс подготовки к выборам, которые назначены на 29 января, ведется строго в соответствии с календарным планом.

"Мы не допустим отклонений от графика и каких-ибо нарушений. В стране насчитывается 685 муниципалитетов, в которые будет избран 8071 человек. По последним данным, кандидатуры выдвинули уже около 3 тысяч человек, процесс регистрации продолжается", - сказал Панахов.

Председатель ЦИК также отметил, что муниципальные выборы не будут проводиться на освобожденных территориях, так как там еще недостаточно населения для создания муниципалитетов.

"Для этого люди должны вернуться в населенные пункты на освобожденных территориях. Я считаю, что это время скоро наступит", - сказал он.

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Версия на английском языке CEC: Nearly 3,000 candidates nominated for Azerbaijan's municipal elections
Версия на азербайджанском языке Bu günədək bələdiyyə seçkilərinə 3 minə yaxın şəxs namizədliyini irəli sürüb

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