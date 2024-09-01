ЦИК: Обращений о нарушениях в процессе голосования не поступало

К настоящему времени в Центральную избирательную комиссию не поступало информации о нарушениях на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

К настоящему времени в Центральную избирательную комиссию не поступало обращений о нарушениях на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил член ЦИК Рамиз Ибрагимов журналистам в Информационном центре.

По его словам, за выборами следят более 112 тыс. местных и 598 международных наблюдателей: "На горячую линию ЦИК к настоящему времени поступали лишь обращения справочного характера".

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.