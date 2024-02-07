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ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,1% голосов

ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,1% голосов Кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев лидирует на президентских выборах с 92,1% голосов.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 23:20
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,1% голосов

Кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 92,1% голосов.

Как сообщает Report, предварительные результаты голосования объявил на брифинге для представителей СМИ председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Согласно предварительным результатам, самовыдвиженец Захид Орудж набрал 2,2%, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта - 0,79%, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание" – 1,99%, Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан" - 0,66%, Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" - 1,78%, самовыдвиженец Фуад Алиев – 0,48%.

"В этих выборах приняло участие на 1 млн избирателей больше, чем на выборах ранее. Это очень хороший результат", - сказал Мазахир Панахов.

По его словам, в ЦИК поступили данные с 3 561 участка.

"Мы продолжаем получать данные с избирательных участков. Полагаю, что этой ночью мы сможем объявить результаты выборов на основе данных, полученных более чем с 90 процентов избирательных участков", - сказал глава ЦИК.

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Версия на английском языке CEC releases preliminary results of presidential election: Ilham Aliyev won 92.1% of votes
Версия на азербайджанском языке MSK səsvermənin ilkin nəticələrini elan etdi: İlham Əliyev 92,1% səslə liderdir

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