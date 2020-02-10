ЦИК Грузии о выборах в Милли Меджлис

"Центральная избирательная комиссия Азербайджана проделала значимую работу на этих выборах. С учетом того, что на выборы был выделен маленький отрезок времени, мы обязаны признать это достойным похвалы. В связи с этим я поздравляю азербайджанских коллег".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил зампредседателя ЦИК Грузии Георгий Шарабидзе, наблюдающий за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

По его словам, условия, созданные в Азербайджане для избирателей с ограниченными возможностями здоровья, позволили провести выборы в более инклюзивной форме:

"Мы пронаблюдали в целом за 10 участками по избирательным округам в Баку. Все избирательные участки были объявлены открытыми в 08:00, к тому времени все подготовительные работы были завершены. В наблюдаемых нами участках мы не встретили никаких негативных фактов. Были созданы объективные условия, чтобы наблюдатели и члены партий следили за выборами".

Глава департамента человеческих ресурсов ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили в свою очередь сказал, что наблюдения, проведенные на 10 участках, не позволяют раскрыть общую картину выборов, которые проходили в более 5000 избирательных участках: "Однако в округах, где мы проводили наблюдения, мы старались по возможности расширить свою деятельность. Особо отмечу, что мы сами выбрали избирательные участки для наблюдения. Это один из показателей прозрачности выборов".