ЦИК Азербайджана назвал победителей еще по 7 округам

Центральная избирательная комиссия Азербайджана назвала победителей по округам, где не были установлены лидеры.
Report представляет список победивших кандидатов по 7 избирательным округам:
Ясамальский третий избирательный округ №17 – Эльнур Аллахвердиев
Хатаинский третий избирательный округ №35 – Рауф Арифоглу (Аббасов)
Сумгайытский второй избирательный округ №42 – Тахир Миркишили
Сумгайыт-Хызынский избирательный округ №44 – Мушвиг Мамедли
Астаринский избирательный округ №77 – Рашад Махмудов
Кельбаджарский избирательный округ №123 – Агиль Мамедов
Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125 – Имамверди Исмайлов.