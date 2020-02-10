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ЦИК Азербайджана назвал победителей еще по 7 округам

ЦИК Азербайджана назвал победителей еще по 7 округам

Центральная избирательная комиссия Азербайджана назвала победителей по округам, где не были установлены лидеры.

Report представляет список победивших кандидатов по 7 избирательным округам:

Ясамальский третий избирательный округ №17 – Эльнур Аллахвердиев

Хатаинский третий избирательный округ №35 – Рауф Арифоглу (Аббасов)

Сумгайытский второй избирательный округ №42 – Тахир Миркишили

Сумгайыт-Хызынский избирательный округ №44 – Мушвиг Мамедли

Астаринский избирательный округ №77 – Рашад Махмудов

Кельбаджарский избирательный округ №123 – Агиль Мамедов

Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125 – Имамверди Исмайлов.

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