ЦИК Азербайджана назвал победителей еще по 7 округам

ЦИК Азербайджана назвал победителей еще по 7 округам

10 февраля, 2020 14:51

https://report.az/storage/news/1050ffe8c63c04a35e88d1237e272c97/933be34f-0d67-4f4b-b90c-86b0b7121dbd_292.jpg Центральная избирательная комиссия Азербайджана назвала победителей по округам, где не были установлены лидеры. Report представляет список победивших кандидатов по 7 избирательным округам: Ясамальский третий избирательный округ №17 – Эльнур Аллахвердиев Хатаинский третий избирательный округ №35 – Рауф Арифоглу (Аббасов) Сумгайытский второй избирательный округ №42 – Тахир Миркишили Сумгайыт-Хызынский избирательный округ №44 – Мушвиг Мамедли Астаринский избирательный округ №77 – Рашад Махмудов Кельбаджарский избирательный округ №123 – Агиль Мамедов Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125 – Имамверди Исмайлов.

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