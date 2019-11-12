ЦИК направил приглашения 15 странам для наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане

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"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила приглашения нескольким странам для участия международных наблюдателей на предстоящих 23 декабря в Азербайджане муниципальных выборах".

Как передает Report, об этом журналистам сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, наблюдателей на муниципальных выборах, как правило, не так много, как на президентских и парламентских: "Мы направили приглашение представителям Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Как правило, они наблюдают за муниципальными выборами. Помимо этого, направлены приглашения Центризбиркомам 15 стран. В соответствии с требованиями Избирательного кодекса, по ходатайству неправительственных организаций мы можем от их имени направить обращения наблюдателям. Я думаю, что на муниципальных выборах наблюдателей будет предостаточно".