ЦИК Азербайджана приступил к приему финансовых отчетов партий

© Report

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приступила к приему финансовых отчетов политических партий за 2017 год. Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии должны представить в Центризбирком годовые финансовые отчеты вместе с отзывом аудитора не позднее 1 апреля.

Центризбирком должен передать в Минюст сведения о политических партиях, которые не представят финансовые отчеты вместе с отзывом аудитора в положенный срок.

Отметим, что Министерством юстиции Азербайджана зарегистрированы 55 политических партий. Только 45 из них представили в Центризбирком годовые финансовые отчеты за 2016 год. Оставшиеся 10 партий – Партия возрождения и прогресса, Партия национально-демократического сознания, Азербайджанская крестьянская партия, Партия независимости Азербайджана, Партия Национального движения, Партия Патриотов Азербайджана, Демократическая партия Предпринимателей Азербайджана, Партия процветания, Партия Национального спасения пока не представили свои отчеты. В отношении этих партий пока не приняты меры.