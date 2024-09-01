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ЦИК Азербайджана: Избирательные участки приводятся в готовность в преддверии начала голосования

ЦИК Азербайджана: Избирательные участки приводятся в готовность в преддверии начала голосования В связи с началом голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане избирательные участки приводятся в готовность.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 07:18
ЦИК Азербайджана: Избирательные участки приводятся в готовность в преддверии начала голосования

В связи с началом голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане избирательные участки приводятся в готовность.

Об этом Report сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В ведомстве отметили, что в соответствии с требованиями законодательства на 6 478 избирательных участках по 125 округам завершается подготовительная работа.

Напомним, что избирательные участки откроются в 8:00, процесс голосования продлится до 19:00. На парламентских выборах за 125 депутатских мандатов будут бороться 990 кандидатов.

Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.

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Версия на азербайджанском языке MSK: Parlament seçkilərinin başlaması ilə əlaqədar seçki məntəqələri hazır vəziyyətə gətirilir

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