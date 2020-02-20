ЦИК аннулировал результаты по 11 избирательным участкам

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На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели обращение кандидатов в депутаты от Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 Фаика Керимова и Назима Азадоглу относительно проведенных 9 февраля парламентских выборов.

Как сообщает Report, об этом заявил член ЦИК Тофик Гасанов.

По его словам, в обращении кандидаты отмечают об искусственном завышении голосов по указанному округу в пользу лидирующего кандидата: "В связи с расследованием мы связались с жалобщиками. Результаты голосования в 11 участках должны быть признаны недействительными".

На заседании вынесли на обсуждение и приняли решение о признании недействительными результатов голосования по 11 участкам (1, 10, 13, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 55 и 59) данного округа.

Напомним, что лидирующим кандидатом по данному округу является Имамверди Исмаилов.