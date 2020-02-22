ЦИК аннулировал результаты еще по двум избирательным участкам - ОБНОВЛЕНО - 2

На заседании ЦИК было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от Гарадагского избирательного округа №11 Кямиля Пашаева.

Как сообщает Report, об этом сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

По ее словам, в своем обращении кандидат отмечает, что в день голосования наблюдателям не было представлено возможности осуществлять наблюдения по избирательному округу: "Экспертная группа тщательно расследовала обращение. Нарушения были обнаружены только на одном избирательном участке. Поэтому результаты избирательного участка № 25 в этом избирательном округе следует признать недействительными".

На заседании было принято решение о признании недействительными результатов голосования по названному избирательному участку.

*** 16:48

На заседании Центризбиркома (ЦИК) было рассмотрено обращение кандидата от Евлахского избирательного округа №48 Руфата Гаджибейли.

Как сообщает Report, информацию об этом предоставила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

По ее словам, кандидат в своем обращении отметил, что в день голосования имели место нарушения: "По обращению были проведены разбирательства, налажена связь с теми, кто обратился с жалобой. Жалобщик сообщил, что правонарушения имели место на участках №3 и 13. ОИК всесторонне изучил вопрос и признал необоснованным. Однако были рассмотрены кадры в социальных сетях. При разбирательстве этих кадров на участке №6 были обнаружены определенные нарушения. Поэтому результаты по 6 участку в данном округе должны быть признаны недействительными".

Далее было принято решение признать недействительными результаты голосования по одному (№6) участку данного округа.

*** 16.27

Началось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, члены комиссии рассматривают еще несколько обращений, связанных с прошедшими 9 февраля 2020 года внеочередными парламентскими выборами.

Относительно стоящих на повестке вопросов Центризбирком примет соответствующие решения.

Отметим, что на проведенном 13 февраля заседании ЦИК было принято решение об аннулировании результатов выборов по 4 округам.

Список округов, по которым были аннулированы результаты:

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли

Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу

Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.