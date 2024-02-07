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ЦИК: 70,85% избирателей проголосовали на выборах президента Азербайджана по состоянию на 17:00

ЦИК: 70,85% избирателей проголосовали на выборах президента Азербайджана по состоянию на 17:00 Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 17:00 составила 70,85%.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 17:44
ЦИК: 70,85% избирателей проголосовали на выборах президента Азербайджана по состоянию на 17:00

Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 17:00 составила 70,85%.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил глава информационного центра секретариата Центроизбиркома (ЦИК) Фарид Оруджев.

Он отметил, что до 17:00 проголосовали 4 590 075 избирателей. Явка избирателей на выборах составила 70,85%.

По его словам, данные представил 6 521 избирательный участок.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке Voter turnout at presidential election in Azerbaijan reaches 70.85% as of 17:00
Версия на азербайджанском языке İndiyədək seçicilərin 70,85 faizi səsvermə hüququndan istifadə edib

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