ЦИК: 70,85% избирателей проголосовали на выборах президента Азербайджана по состоянию на 17:00

Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 17:00 составила 70,85%.

Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 17:00 составила 70,85%.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил глава информационного центра секретариата Центроизбиркома (ЦИК) Фарид Оруджев.

Он отметил, что до 17:00 проголосовали 4 590 075 избирателей. Явка избирателей на выборах составила 70,85%.

По его словам, данные представил 6 521 избирательный участок.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.