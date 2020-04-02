В Азербайджане для выхода из дома надо отправлять SMS-сообщение на номер 8103

Стало известно, в каких случаях гражданам страны разрешается покидать место жительства.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, покидать место жительства разрешается в случае неотложной медицинской необходимости, для закупки продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, и для того, чтобы воспользоваться банковскими и почтовыми услугами, присутствия на похоронах близкого родственника;
Для того, чтобы получить разрешение на выход с места жительства эти лица должны отправить SMS-сообщение на номер 8103 (информация SMS-сообщения бесплатна). Текст SMS-сообщения должен содержать один из нижеследующих трех индексов, а также информацию, подтверждающую личность человека:
Цифру 1 – в случае оставления места жительства по неотложной медицинской необходимости (разрешение выдается на 2 часа, время возвращения определяется справкой, выданной врачом и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции);
Цифру 2 - в случае оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, использования банковских и почтовых услуг (разрешение выдается один раз в день на 2 часа);
Цифру 3 - в случае оставления места жительства в связи с присутствием на похоронах близкого родственника;
Идентификационная информация заключается в следующем:
Не требуется отправлять SMS, чтобы покинуть место жительства в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья.
Кроме того, при вызове в суд или в правоохранительные органы лица покидают место жительства без отправки SMS-сообщения, в этом случае они должны представить соответствующий документ полиции.
В связи с правилами использования системы разрешений SMS и сложностями в отправке SMS, можно обращаться в колл-центр 9108 ASAN Хidmet.
Информация о сотрудниках соответствующих государственных органов и частных юридических лиц, а также волонтерах соответствующих волонтерских организаций должна быть введена на портале icaze.e-gov.az с 10:00 часов 3 апреля 2020 года.
Гражданам необходимо иметь при себе удостоверяющие личность документы.
Нарушение правил применения ограничения передвижения будет оцениваться как нарушение особого карантинного режима и повлечет за собой ответственность по Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу. В то же время случаи злоупотребления порядком ввода недостоверной информации и получения разрешения на оставление места жительства через портал icaze.e-gov.az будут постоянно расследоваться, в отношении совершающих подобные действия юридических и физических лиц будут приняты серьезные меры.