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Члены Военного комитета НАТО понаблюдали за учениями Азербайджан-Турция-Грузия

Члены Военного комитета НАТО понаблюдали за учениями Азербайджан-Турция-Грузия Члены Военного комитета НАТО, находящиеся с визитом в Тбилиси, посетили Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).
Внутренняя политика
8 октября 2021 г. 10:03
Члены Военного комитета НАТО понаблюдали за учениями Азербайджан-Турция-Грузия
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Члены Военного комитета НАТО, находящиеся с визитом в Тбилиси, посетили Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Министерстве обороны Грузии.

Представители североатлантического альянса понаблюдали в онлайн-формате за командно-штабными учениями "Eternity-2021" с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Затем состоялась встреча начальника Генерального штаба Сил обороны Грузии генерал-майора Георгия Матиашвили и главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. Стороны обсудили процесс трансформации Сил обороны, важность военного сотрудничества между НАТО и Грузией и дальнейшие планы, а также вопросы безопасности в Черном море.

Учения "Eternity-2021" продлятся до 8 октября.

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Версия на английском языке NATO Military Committee members watch Azerbaijan-Turkey-Georgia exercise
Версия на азербайджанском языке NATO Hərbi Komitəsinin üzvləri Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan təlimini izləyiblər

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