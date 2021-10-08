Члены Военного комитета НАТО понаблюдали за учениями Азербайджан-Турция-Грузия

Члены Военного комитета НАТО, находящиеся с визитом в Тбилиси, посетили Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).

Члены Военного комитета НАТО, находящиеся с визитом в Тбилиси, посетили Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Министерстве обороны Грузии.

Представители североатлантического альянса понаблюдали в онлайн-формате за командно-штабными учениями "Eternity-2021" с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Затем состоялась встреча начальника Генерального штаба Сил обороны Грузии генерал-майора Георгия Матиашвили и главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. Стороны обсудили процесс трансформации Сил обороны, важность военного сотрудничества между НАТО и Грузией и дальнейшие планы, а также вопросы безопасности в Черном море.

Учения "Eternity-2021" продлятся до 8 октября.