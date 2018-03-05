Члены наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ прибудут в Азербайджан на этой неделе

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Члены долгосрочной наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за президентскими выборами планируют прибыть в Азербайджан на этой неделе.

Об этом Report заявили в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ.

По информации пресс-службы, одной из их первоначальных задач будет создание плана развертывания для обеспечения максимально широкого охвата наблюдения за выборами.

Также в ближайшее время будет объявлено имя главы наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Напомним, президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля. Посетившая в феврале Азербайджан оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ рекомендовала Бюро направить миссию наблюдателей на предстоящие выборы.

Согласно подготовленному ими отчету, рекомендуется направить в Азербайджан 280 человек для наблюдения за процессом выборов в день голосования (краткосрочные наблюдатели), а также 30 долгосрочных наблюдателей.