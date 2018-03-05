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    Члены наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ прибудут в Азербайджан на этой неделе

    Одной из их первоначальных задач будет создание плана развертывания для обеспечения максимально широкого охвата наблюдения за выборами

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Члены долгосрочной наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за президентскими выборами планируют прибыть в Азербайджан на этой неделе.

    Об этом Report заявили в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ. 

    По информации пресс-службы, одной из их первоначальных задач будет создание плана развертывания для обеспечения максимально широкого охвата наблюдения за выборами.

    Также в ближайшее время будет объявлено имя главы наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ.

    Напомним, президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля. Посетившая в феврале Азербайджан оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ рекомендовала Бюро направить миссию наблюдателей на предстоящие выборы. 

    Согласно подготовленному ими отчету, рекомендуется направить в Азербайджан 280 человек для наблюдения за процессом выборов в день голосования (краткосрочные наблюдатели), а также 30 долгосрочных наблюдателей.

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