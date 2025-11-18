Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Члены АП ознакомились со строительными работами в Зангезурском коридоре

    Внутренняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 20:40
    Члены АП ознакомились со строительными работами в Зангезурском коридоре

    Члены Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях ознакомились со строительством автомобильной дороги и железнодорожной линии в рамках Зангезурского коридора, а также моста Агбенд-Келале через реку Араз.

    Как сообщает Report, в ходе мероприятия было подчеркнуто особое значение этих транспортных узлов для региональных коммуникаций.

    Представители соответствующих государственных структур провели брифинги, а также обсудили организацию таможенной службы.

    Напомним, что сегодня в Зангилане состоялось заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба под председательством его руководителя Самира Нуриева.

    В рамках визита члены Координационного штаба осмотрели ряд объектов и ознакомились с проделанной работой.

    Фото
    Zəngəzur dəhlizi üzrə görülən işlər və Ağbənd-Kəlalə körpüsünün inşası prosesi ilə tanışlıq olub
    Фото
    Members of Presidential Administration view construction in Zangazur corridor

