Члены АП ознакомились со строительными работами в Зангезурском коридоре
- 18 ноября, 2025
- 20:40
Члены Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях ознакомились со строительством автомобильной дороги и железнодорожной линии в рамках Зангезурского коридора, а также моста Агбенд-Келале через реку Араз.
Как сообщает Report, в ходе мероприятия было подчеркнуто особое значение этих транспортных узлов для региональных коммуникаций.
Представители соответствующих государственных структур провели брифинги, а также обсудили организацию таможенной службы.
Напомним, что сегодня в Зангилане состоялось заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба под председательством его руководителя Самира Нуриева.
В рамках визита члены Координационного штаба осмотрели ряд объектов и ознакомились с проделанной работой.