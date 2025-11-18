Члены АП ознакомились со строительными работами в Зангезурском коридоре

Члены Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях ознакомились со строительством автомобильной дороги и железнодорожной линии в рамках Зангезурского коридора, а также моста Агбенд-Келале через реку Араз.

Как сообщает Report, в ходе мероприятия было подчеркнуто особое значение этих транспортных узлов для региональных коммуникаций.

Представители соответствующих государственных структур провели брифинги, а также обсудили организацию таможенной службы.

Напомним, что сегодня в Зангилане состоялось заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба под председательством его руководителя Самира Нуриева.

В рамках визита члены Координационного штаба осмотрели ряд объектов и ознакомились с проделанной работой.