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Албано-удинские священники помолились о жертвах геноцида в Ходжалы в монастыре Худавенг

Албано-удинские священники помолились о жертвах геноцида в Ходжалы в монастыре Худавенг Сегодня члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида.
Внутренняя политика
26 февраля 2022 г. 15:42
Албано-удинские священники помолились о жертвах геноцида в Ходжалы в монастыре Худавенг

Сегодня члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, члены общины совершили религиозные обряды и прочитали молитвы за упокой душ жертв геноцида.

В мероприятии приняли участие представители общественности и СМИ. Поездка была организована Фондом пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Alban-udi xristian icmasının üzvləri Xocalı soyqırımının 30 illiyi ilə əlaqədar "Xudavəng" məbədini ziyarət ediblər

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