Албано-удинские священники помолились о жертвах геноцида в Ходжалы в монастыре Худавенг

Сегодня члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Сегодня члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, члены общины совершили религиозные обряды и прочитали молитвы за упокой душ жертв геноцида.

В мероприятии приняли участие представители общественности и СМИ. Поездка была организована Фондом пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Азербайджана.