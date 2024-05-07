Али Ахмедов: В некоторых областях в Азербайджане нужно повысить активность женщин

В некоторых областях в Азербайджане необходимо повысить активность женщин.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов в ходе выступления на 4-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

По его словам, устранение разницы между зарплатами женщин и мужчин в Азербайджане, повышение роли женщин в общественно-политической жизни и экономической деятельности являются одними из задач, поставленных правительством:

"В целом, некоторые из этих задач выполнены, и азербайджанские женщины очень активно участвуют в жизни страны. Есть даже ряд областей, где женщины более активны, чем мужчины. Искоренение насилия в отношении женщин - один из проектов, которые правительство Азербайджана хочет реализовать в направлении ЦУР".