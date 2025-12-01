Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Члену Президиума ПНФА предъявлено обвинение

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 12:59
    Члену Президиума ПНФА предъявлено обвинение

    Задержанному Службой государственной безопасности (СГБ) члену Президиума Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеду Ибрагимли предъявлено обвинение.

    Как сообщает Report, ему предъявлено обвинение по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР.

    Напомним, что 29 ноября в домах председателя ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагимли были проведены обыски со стороны СГБ, после чего их доставили в Службу государственной безопасности для допроса.

    ПНФА СГБ Мамед Ибрагимли уголовное расследование обвинения
    AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünə qarşı ittiham irəli sürülüb
    Elvis

    Последние новости

    13:21

    На капитальный ремонт автодороги в Зардабе выделено 2 млн манатов

    Внутренняя политика
    13:21

    Азербайджанская НБКО выпускает облигации на 5 млн манатов

    Финансы
    13:19
    Фото

    В SOCAR обсудили организацию работы с институтами гражданского общества

    Энергетика
    13:18

    В Азербайджане водителей призвали подготовить автомобили к зимнему сезону

    Внутренняя политика
    13:14

    ANAMA: В ноябре от мин очищена территория площадью более 6 тыс. га

    Внутренняя политика
    13:12
    Фото

    Дети шехидов приняли участие в зимнем лагере в центре GUHEM в Турции

    Внутренняя политика
    13:06

    НБКО Bir Kredit выпускает облигации на 2 млн манатов

    Финансы
    12:59

    Члену Президиума ПНФА предъявлено обвинение

    Внутренняя политика
    12:59

    В Казахстане в отношении главного редактора интернет-издания возбуждено уголовное дело

    В регионе
    Лента новостей