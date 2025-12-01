Члену Президиума ПНФА предъявлено обвинение

Задержанному Службой государственной безопасности (СГБ) члену Президиума Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеду Ибрагимли предъявлено обвинение.

Как сообщает Report, ему предъявлено обвинение по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР.

Напомним, что 29 ноября в домах председателя ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагимли были проведены обыски со стороны СГБ, после чего их доставили в Службу государственной безопасности для допроса.