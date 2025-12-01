Члену Президиума ПНФА предъявлено обвинение
Внутренняя политика
- 01 декабря, 2025
- 12:59
Задержанному Службой государственной безопасности (СГБ) члену Президиума Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеду Ибрагимли предъявлено обвинение.
Как сообщает Report, ему предъявлено обвинение по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР.
Напомним, что 29 ноября в домах председателя ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагимли были проведены обыски со стороны СГБ, после чего их доставили в Службу государственной безопасности для допроса.
Последние новости
13:21
На капитальный ремонт автодороги в Зардабе выделено 2 млн манатовВнутренняя политика
13:21
Азербайджанская НБКО выпускает облигации на 5 млн манатовФинансы
13:19
Фото
В SOCAR обсудили организацию работы с институтами гражданского обществаЭнергетика
13:18
В Азербайджане водителей призвали подготовить автомобили к зимнему сезонуВнутренняя политика
13:14
ANAMA: В ноябре от мин очищена территория площадью более 6 тыс. гаВнутренняя политика
13:12
Фото
Дети шехидов приняли участие в зимнем лагере в центре GUHEM в ТурцииВнутренняя политика
13:06
НБКО Bir Kredit выпускает облигации на 2 млн манатовФинансы
12:59
Члену Президиума ПНФА предъявлено обвинениеВнутренняя политика
12:59