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Член палаты лордов: Люди с большим энтузиазмом шли голосовать

Член палаты лордов: Люди с большим энтузиазмом шли голосовать Явка на выборах в Милли Меджлис Азербайджана была высокой, люди с большим энтузиазмом шли голосовать.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 20:01
Член палаты лордов: Люди с большим энтузиазмом шли голосовать

Явка на выборах в Милли Меджлис Азербайджана была высокой, люди с большим энтузиазмом шли голосовать.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам член палаты лордов парламента Великобритании лорд Курбан Хусейн по итогам мониторинга выборов в Азербайджане.

Хусейн отметил, что провел мониторинг на избирательных участках в Шуше и Физули.

"Я был свидетелем того, насколько счастливы были избиратели. Они голосовали в освобожденном спустя 30 лет Карабахе. Избиратели активно участвовали в голосовании. Система выборов в Азербайджане практически идентична британской", — добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Lordlar Palatasının üzvü: Böyük Britaniyada seçkilər necə keçirilirsə, Azərbaycanda da elə keçirilir

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