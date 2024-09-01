Член палаты лордов: Люди с большим энтузиазмом шли голосовать

Явка на выборах в Милли Меджлис Азербайджана была высокой, люди с большим энтузиазмом шли голосовать.

Явка на выборах в Милли Меджлис Азербайджана была высокой, люди с большим энтузиазмом шли голосовать.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам член палаты лордов парламента Великобритании лорд Курбан Хусейн по итогам мониторинга выборов в Азербайджане.

Хусейн отметил, что провел мониторинг на избирательных участках в Шуше и Физули.

"Я был свидетелем того, насколько счастливы были избиратели. Они голосовали в освобожденном спустя 30 лет Карабахе. Избиратели активно участвовали в голосовании. Система выборов в Азербайджане практически идентична британской", — добавил он.