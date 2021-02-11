Число обращений в ASAN хidmət за прошлый год

Самый высокий показатель обращений за день пришелся на январь

В прошлом году в центры ASAN Хidmət и ASAN Kommunal, а также передвижной ASAN Хidmət поступило 5 740 809 обращений, из которых 5 316 145 были обеспечены (92,6%).

Как передает Report, об этом говорится в отчете Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана за 2020 год.

Сообщается, что в связи с пандемией коронавируса количество обращений сократилось примерно на 37,7% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса количество ежедневных обращений в ASAN Хidmət и ASAN Kommunal снизилось до 18 564 по сравнению с 24 792 в 2019 году.

Самый высокий показатель обращений за день пришелся на январь, за месяц – на февраль (39 614 и 806 970 обращений соответственно).

В целом, с начала работы ASAN Хidmət и ASAN Kommunal, а также передвижной ASAN Хidmət в центры поступило 41 147 491 обращение, из которых 38 517 980 были решены.