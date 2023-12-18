Число кандидатов на президентских выборах в Азербайджане достигло 6

Председатель Партии Национального фронта (MCP) Рази Нуруллаев примет участие в президентских выборах 7 февраля 2024 года.

Председатель Партии Национального фронта (MCP) Рази Нуруллаев примет участие в президентских выборах 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, кандидатура Нуруллаева была выдвинута по итогам заседания партии, состоявшегося сегодня.

Таким образом, число кандидатов на предстоящих выборах достигло шести.

10:42

Партия "Народный фронт всего Азербайджана" выдвинула кандидатуру председателя, депутата Гудрата Гасангулиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля.

Об этом Report сообщил зампредседателя партии Ниямеддин Ордуханлы.

По его словам, решение о выдвижении кандидатуры Гасангулиева было принято на сегодняшнем заседании правления партии.

Таким образом, число кандидатов на предстоящих внеочередных президентских выборах в Азербайджане достигло пяти.

Отметим, 15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.

"Партия большого строительства" (ПБС) 16 декабря выдвинула кандидатуру депутата Фазиля Мустафы. Решение принято по итогам заседания партии.

Также 16 декабря председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев выдвинул свою кандидатуру для участия во внеочередных президентских выборах накануне, 17 декабря.