О нас

Число кандидатов на президентских выборах в Азербайджане достигло 6

Число кандидатов на президентских выборах в Азербайджане достигло 6 Председатель Партии Национального фронта (MCP) Рази Нуруллаев примет участие в президентских выборах 7 февраля 2024 года.
Внутренняя политика
18 декабря 2023 г. 11:30
Число кандидатов на президентских выборах в Азербайджане достигло 6

Председатель Партии Национального фронта (MCP) Рази Нуруллаев примет участие в президентских выборах 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, кандидатура Нуруллаева была выдвинута по итогам заседания партии, состоявшегося сегодня.

Таким образом, число кандидатов на предстоящих выборах достигло шести.

10:42

Партия "Народный фронт всего Азербайджана" выдвинула кандидатуру председателя, депутата Гудрата Гасангулиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля.

Об этом Report сообщил зампредседателя партии Ниямеддин Ордуханлы.

По его словам, решение о выдвижении кандидатуры Гасангулиева было принято на сегодняшнем заседании правления партии.

Таким образом, число кандидатов на предстоящих внеочередных президентских выборах в Азербайджане достигло пяти.

Отметим, 15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.

"Партия большого строительства" (ПБС) 16 декабря выдвинула кандидатуру депутата Фазиля Мустафы. Решение принято по итогам заседания партии.

Также 16 декабря председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев выдвинул свою кандидатуру для участия во внеочередных президентских выборах накануне, 17 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоNumber of presidential candidates in Azerbaijan reaches 6 - UPDATED
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda prezidentliyə namizədlərin sayı 6-ya çatıb - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi