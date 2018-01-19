Число членов ПЕА превысило 710 тысяч человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание правления Партии "Ени Азербайджан".

Как сообщили Report в пресс-службе партии, на заседании были обсуждены и утверждены годовой отчет партии за 2017 год, годовой статистический отчет о составе правящей партии, составе Молодежного объединения и Женского совета, финансовый отчет партии за 2017 год и план работы Правления на первую половину 2018 года.

Вице-премьер, заместитель председателя партии – исполнительный секретарь Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов поведал о вопросах, включенных в повестку заседания.

Было особо подчеркнуто, что назначение первой леди Азербайджана, заместителя председателя правящей партии Мехрибан ханум Алиевой первым вице-президентом вызвало восторг и чувство гордости у членов партии.

На заседании было отмечено участие президента Азербайджана, председателя Партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева на состоявшемся в Центре Гейдара Алиева юбилейном мероприятии по случаю 25-летия со дня создания партии, выступившего на юбилейном торжестве с речью.

Было подчеркнуто, что в распоряжении главы государства от 18 ноября о награждении группы лиц, активно участвовавших в общественно-политической жизни Азербайджана, есть и представители Партии "Ени Азербайджан".

На заседании было отмечено, что расширение рядов партии продолжилось и в прошлом году, за отчетный период в ряды партии вступили более 24 тысяч человек, таким образом, число членов партии превысило 710 тысяч человек. Отрадно, что большинство вступивших в ряды партии составляют молодежь и женщины.