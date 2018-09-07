Число адвокатских структур в Азербайджане достигло 48

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание правления Коллегии адвокатов.

Как сообщили Report в коллегии, председатель правления коллегии Анар Багиров рассказал о состоянии проделанных правлением в последнее время работ, также были утверждены графики дежурств, представленные адвокатскими структурами.

Затем было принято решение о выделении стипендии имени Алимардан бека Топчубашева, учрежденной правлением Коллегии адвокатов, студентке первого курса Академии государственного управления при президенте АР Шахханым Гасановой, набравшей 700 баллов при поступлении.

Кроме того, были приняты решения о создании новых адвокатских структур. Рассмотрены вопросы о создании адвокатского бюро в Сальянском районе, в том числе учреждение адвокатских бюро номер 20 и LCG в Баку, правление дало положительный ответ на данные вопросы.

Также были рассмотрены обращения о переходе в другую адвокатскую структуру, деятельность в частном порядке и принятии в адвокатуру, приято решение о премировании ряда адвокатов. Согласно требованию закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности", в соответствии с процедурой непосредственного приема в Коллегию адвокатов после принесения клятвы лицами, имеющими степень доктора наук по праву, завкафедрой уголовного процесса Бакинского государственного университета, известный юрист, доктор юридических наук Фируза Аббасова была принята в члены Коллегии адвокатов. Таким образом, число докторов юридических наук среди членов Коллегии адвокатов достигло семи.

В завершении обсудили другие вопросы деятельности Коллегии, приняли соответствующие решения.