Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%

С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 4276 человек или на 0,04%, и по состоянию на 1 марта 2026 года составила 10 266 627 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

54,3% населения страны составляют городские жители, 45,7% - сельские жители, 49,8% - мужчины, 50,2% - женщины.