Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%
Внутренняя политика
- 14 апреля, 2026
- 17:43
С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 4276 человек или на 0,04%, и по состоянию на 1 марта 2026 года составила 10 266 627 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
54,3% населения страны составляют городские жители, 45,7% - сельские жители, 49,8% - мужчины, 50,2% - женщины.
12:57
Президент Турции совершит государственный визит в КазахстанВ регионе
12:56
Супертанкер под флагом Ирака смог пройти американскую блокаду в Ормузском проливеДругие страны
12:43
Трамп: Напряженность в отношениях с Лондоном не скажется на визите Карла IIIДругие страны
12:34
Такаити: Япония предоставит странам АСЕАН $10 млрд для обеспечения поставок нефтиДругие страны
12:28
Эдгарс Ринкевичс посетит Азербайджан на следующей неделеВнешняя политика
12:24
Прямые авиарейсы между Ташкентом и Ереваном запланированы на май 2026 годаВ регионе
12:19
Фото
Эльнур Мамедов обсудил Хартию о стратегическом партнерстве с представителями ГосдепаВнешняя политика
12:17
В велогонке Баку-Ханкенди выступят 25 командИндивидуальные
12:17