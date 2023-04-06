Четыре сотрудника посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон-грата

Сегодня посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави сегодня был вызван в министерство иностранных дел (МИД).

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В ходе встречи послу Ирана было выражено решительное недовольство в связи с провокационной деятельностью, проявляемой в последнее время его страной в отношении Азербайджана.

До сведения посла Ирана было доведено, что четыре сотрудника посольства Ирана объявлены азербайджанским правительством персонами нон-грата (нежелательным лицом) за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Эти лица должны покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.