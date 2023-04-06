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Четыре сотрудника посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон-грата

Четыре сотрудника посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон-грата Сегодня посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.
Внутренняя политика
6 апреля 2023 г. 16:24
Четыре сотрудника посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон-грата

Посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави сегодня был вызван в министерство иностранных дел (МИД).

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В ходе встречи послу Ирана было выражено решительное недовольство в связи с провокационной деятельностью, проявляемой в последнее время его страной в отношении Азербайджана.

До сведения посла Ирана было доведено, что четыре сотрудника посольства Ирана объявлены азербайджанским правительством персонами нон-грата (нежелательным лицом) за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Эти лица должны покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

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Версия на английском языке Azerbaijan declares 4 employees of Iranian Embassy persona-non-grata
Версия на азербайджанском языке İranın Azərbaycandakı Səfirliyinin 4 əməkdaşı persona-non-qrata elan olunub, 48 saata ölkəni tərk etməlidirlər

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