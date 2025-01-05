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Центральный аппарат ПЕА представил программу по муниципальным выборам

Центральный аппарат ПЕА представил программу по муниципальным выборам В Центральном аппарате партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялось совещание с участием председателей местных избирательных штабов в связи с предстоящими муниципальными выборами, назначенными на 29 января 2025 года.
Внутренняя политика
5 января 2025 г. 13:50
Центральный аппарат ПЕА представил программу по муниципальным выборам

В Центральном аппарате партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялось совещание с участием председателей местных избирательных штабов в связи с предстоящими муниципальными выборами, назначенными на 29 января 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ПЕА, было отмечено, что все кандидаты, выдвинутые ПЕА по 118 избирательным округам, где будут проводиться муниципальные выборы, зарегистрированы.

Затем был обсужден ход выполнения Плана мероприятий, утвержденного решением Правления ПЕА от 2 декабря 2024 года. Было отмечено, что все запланированные мероприятия были проведены своевременно и организованно, деятельность местных избирательных штабов получила положительную оценку.

Был проведен обмен мнениями по выполнению предстоящих задач в предвыборной агитационной фазе, которая начнется 6 января, даны соответствующие поручения и рекомендации. Председателям местных избирательных штабов была представлена избирательная программа и другие агитационные материалы, подготовленные Центральным аппаратом ПЕА.

Также была подчеркнута важность и роль института наблюдателей в избирательном процессе, правил его проведения, а также значимость тренингов по вопросам прав и обязанностей наблюдателей в день голосования на избирательных участках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYAP Mərkəzi Aparatı bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı proqramını təqdim edib

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