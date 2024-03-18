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Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы

Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы.
Внутренняя политика
18 марта 2024 г. 16:00
Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы

Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы.

Как передает Report, сообщив об этом в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз, президент Ильхам Алиев сказал: "На протяжении долгих лет эта площадь и это здание были логовом сепаратистов… Именно на этой площади разрабатывались подлые планы против нашего народа. Именно в этом здании были даны приказы для совершения Ходжалинского геноцида. А сегодня мы стоим на этой площади. Хочу сказать моему дорогому народу, что я назвал эту площадь – площадью "Победа". Отныне это – площадь Победы".

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Версия на английском языке Central square of Khankandi named 'Victory Square'
Версия на азербайджанском языке Xankəndinin mərkəzi meydanına “Zəfər meydanı” adı verilib

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