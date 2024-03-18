Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы

Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы.

Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы.

Как передает Report, сообщив об этом в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз, президент Ильхам Алиев сказал: "На протяжении долгих лет эта площадь и это здание были логовом сепаратистов… Именно на этой площади разрабатывались подлые планы против нашего народа. Именно в этом здании были даны приказы для совершения Ходжалинского геноцида. А сегодня мы стоим на этой площади. Хочу сказать моему дорогому народу, что я назвал эту площадь – площадью "Победа". Отныне это – площадь Победы".