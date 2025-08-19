О нас

Центр: Незаконная деятельность проводившего эстетическую операцию учреждения будет расследована

Внутренняя политика
19 августа 2025 г. 19:25
Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики проводит расследования случаев, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, на основании поступающих обращений. В рамках действующего законодательства центр также осуществляет внеплановые проверки.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Министерством здравоохранения.

"Гюльбяда Алгисмет гызы Абдуллаева, фигурирующая в видеоматериалах, распространенных в социальных сетях, не зарегистрирована в едином реестре медицинских работников Министерства здравоохранения и не обладает правом на осуществление медицинской деятельности.

В поступивших запросах указано, что операция проводилась в Dost Estetik Mərkəzi. В другом сообщении отмечается, что Г.Абдуллаева работает в UĞUR Estetik Mərkəzi 777. Оба заведения не относятся к медицинским учреждениям и не обладают лицензией на осуществление медицинской деятельности.

Название Dost Estetik Mərkəzi отсутствует в базе частных медицинских учреждений Центра аналитической экспертизы, а также в базе данных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.

В ходе расследования установлено, что UĞUR Estetik Mərkəzi 777, принадлежащий предпринимателю Хаяле Айдын гызы Исмаиловой, осуществлял медицинскую деятельность без соответствующей лицензии. Проверка выявила факты приема пациентов и проведения процедур в помещениях, оборудованных медицинской техникой, где оказывались косметологические услуги.

Центр аналитической экспертизы неоднократно проводил внеплановые проверки указанного учреждения в 2023-2025 годах, по результатам которых было составлено 5 административных протоколов и вынесены решения о штрафах по статье 210.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что учреждение продолжает деятельность без лицензии, Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы с ходатайством о расследовании незаконной деятельности UĞUR Estetik Mərkəzi 777", - говорится в сообщении.

Отметим, что Генпрокуратуре расследуется факт распространения в социальных сетях видеокадров женщины, находившейся под наркозом.

Версия на азербайджанском языке Estetik əməliyyatla bağlı yayılan görüntülərdə adı hallanan müəssisənin qanunsuz fəaliyyəti araşdırılacaq

