Бывший вынужденный переселенец: Сегодня для меня очень радостный день

Сегодня для меня очень радостный день.

Об этом Report рассказал бывший вынужденный переселенец Эйваз Исмаилов, переезжающий в село Шукюрбейли Джебраильского района.

По его словам, все эти 32 года он жил надеждой вернуться на родную землю.

"Мне 75 лет. Когда-то я уехал отсюда с маленькими детьми. Сейчас, слава всевышнему, они выросли, создали свои семьи, у меня появились внуки. Хочется, чтобы наступил день, когда все наши люди с радостью вернутся на родную землю. Пусть всевышний упокоит души наших шехидов. Желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, а нашему президенту - долгих лет жизни. Благодаря ему наши люди получили возможность вернуться на родную землю", - сказал он.

Отметим, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправится в город Ханкенди, поселок Керкеджахан Ханкенди, села Тезебина, Ханюрду, Ханабад и Баллыджа Ходжалинского района, села Венгли, Чапар и Нижний Оратаг Агдеринского района, а также село Шукюрбейли Джебраильского района.