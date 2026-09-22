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    Бывший вынужденный переселенец: Сегодня для меня очень радостный день

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 07:14
    Бывший вынужденный переселенец: Сегодня для меня очень радостный день

    Сегодня для меня очень радостный день.

    Об этом Report рассказал бывший вынужденный переселенец Эйваз Исмаилов, переезжающий в село Шукюрбейли Джебраильского района.

    По его словам, все эти 32 года он жил надеждой вернуться на родную землю.

    "Мне 75 лет. Когда-то я уехал отсюда с маленькими детьми. Сейчас, слава всевышнему, они выросли, создали свои семьи, у меня появились внуки. Хочется, чтобы наступил день, когда все наши люди с радостью вернутся на родную землю. Пусть всевышний упокоит души наших шехидов. Желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, а нашему президенту - долгих лет жизни. Благодаря ему наши люди получили возможность вернуться на родную землю", - сказал он.

    Отметим, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправится в город Ханкенди, поселок Керкеджахан Ханкенди, села Тезебина, Ханюрду, Ханабад и Баллыджа Ходжалинского района, села Венгли, Чапар и Нижний Оратаг Агдеринского района, а также село Шукюрбейли Джебраильского района.

    Джебраил Вынужденные переселенцы Великое возвращение
    Keçmiş məcburi köçkün: Bu gün mənim üçün çox sevincli gündür

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