Бывший вынужденный переселенец: Нет лучшего дня, чем возвращение на родину

Нет лучшего дня, чем возвращение на родину.

Как передает Report, бывший вынужденный переселенец и житель села Хыдырлы Агдамского района Мухтар Ахмедов рассказал журналистам о возвращении на родную землю:

"Когда я покидал село Хыдырлы, мне было 9 лет. Слава Богу, мы возвращаемся на родину. Пусть Всевышний упокоит души всех наших шехидов, дарует здоровья нашему президенту и нашим ветеранам. Я думаю, нет лучшего дня, чем этот. Агдам наша семья покидала в составе из четырех человек. Теперь я возвращаюсь в Хыдырлы вместе с детьми", - сказал Ахмедов.

Сегодня очередная группа переселенцев отправится в село Хыдырлы. На этом этапе будут переселены 91 семья - всего 366 человек. Большинство из них ранее временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях по всей стране.