Бывший вынужденный переселенец: Мы счастливы вернуться в родные края

Мы счастливы вернуться в родные края.

Мы счастливы вернуться в родные края.

Как передает Report , об этом журналистам сообщил бывший вынужденный переселенец из Физули Натиг Гасымов.

"Я родился в Физулинском районе. Тридцать один год назад мы были вынуждены покинуть город. За эти годы мы пережили много страданий. Мы покинули Физули вместе с 4 членами нашей семьи – сестрой и братьями".

"Мы счастливы вернуться в родные края. Мы построим нашу новую жизнь в Физули. Мне шестьдесят два года. Я буду работать там по своей специальности", - сказал Н.Гасымов.

Житель Физули выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарил отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелал упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что сегодня очередной миграционный караван был отправлен в город Физули. Из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули вернутся 35 семей в составе 138 человек.