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Бывшая вынужденная переселенка: Я возвращаюсь в Шушу спустя 35 лет

Бывшая вынужденная переселенка: Я возвращаюсь в Шушу спустя 35 лет Я покинула Шушу в возрасте 30 лет. Теперь, когда мне 65, я возвращаюсь в родной город спустя 35 лет.
Внутренняя политика
5 сентября 2024 г. 07:16
Бывшая вынужденная переселенка: Я возвращаюсь в Шушу спустя 35 лет

Я покинула Шушу в возрасте 30 лет. Теперь, когда мне 65, я возвращаюсь в родной город спустя 35 лет.

Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Гюльтекин Керимова, которая сегодня возвращается к родному очагу.

Она отметила, что ее переполняют смешанные чувства.

"В Шуше я работала учительницей, после вынужденного переселения моя семья проживала в пансионате в поселке Бильгя Баку. Я радуюсь возвращению в родной город, но грустно от того, что за эти годы мы потеряли родных, наши отцы и братья пали шехидами, близкие покинули этот мир с чувством тоски, так и не увидев Шушу.

Мы благодарны Верховному главнокомандующему и победоносной азербайджанской армии за эти радостные дни. Да помилует Аллах души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам!" - сказала Г.Керимова.

Отметим, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в Шушу. На этом этапе в родной город переезжают еще 30 семей (102 человека). На данный момент в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 177 семей (672 человека).

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: "30 yaşımda çıxdığım Şuşama 65 yaşımda qayıdıram"

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