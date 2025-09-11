ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Бывшая вынужденная переселенка: Мы дожили до дня, когда возвращаемся в собственный дом, в родное село

    Внутренняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 06:56
    Много лет мы жили в общежитии, но, к счастью, дожили до дня, когда возвращаемся в собственный дом.

    Как передает Report, об этом в преддверии возвращения на родную землю сказала бывшая вынужденная переселенка из села Гырмзыбазар Ходжавендского района Назянин Гусейнова.

    По ее словам, она покинула родные земли 32 года назад:

    "Да упокоит Аллах души наших шехидов, подаривших нам эти земли, дарует здоровье нашим ветеранам. Пусть Всевышний хранит нашего президента.

    Мы долгие годы жили в общежитии, но, слава Богу, дожили до дня, когда возвращаемся в собственный дом, в родное село. Когда мы покидали село, мне было 40 лет, а сейчас – 72. Мы возвращаемся с большим воодушевлением.

    Я всегда мечтала вернуться туда, где прошли мои детство и молодость. Хочу, чтобы когда придет мой час, меня похоронили на родной земле".

    Ходжавендский район вынужденные переселенцы Великое возвращение
