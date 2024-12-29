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Будет проведена экспертиза тел погибших при авиакрушении борта AZAL под Актау

Будет проведена экспертиза тел погибших при авиакрушении борта AZAL под Актау Мы проведем экспертизу тел членов экипажа и пассажиров, погибших при авиакрушении борта AZAL под Актау.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 00:42
Будет проведена экспертиза тел погибших при авиакрушении борта AZAL под Актау

Мы проведем экспертизу тел членов экипажа и пассажиров, погибших при авиакрушении борта AZAL под Актау.

Как передает Report, об этом заявил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Адалят Гасанов.

По его словам, экспертиза будет проведена в трех отделениях Объединения.

"На основании решения Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана будет проведена судебно-медицинская экспертиза тел. Ее заключение будет представлено в упомянутое управление генпрокуратуры. После этого тела будут доставлены по соответствующим адресам для захоронения", - уточнил А.Гасанов.

Напомним, что тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL в казахстанском Актау, в ночь на 29 декабря были доставлены спецбортом в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında həlak olanların nəşinin müayinəsi aparılacaq

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