Будет проведена экспертиза тел погибших при авиакрушении борта AZAL под Актау

Мы проведем экспертизу тел членов экипажа и пассажиров, погибших при авиакрушении борта AZAL под Актау.

Мы проведем экспертизу тел членов экипажа и пассажиров, погибших при авиакрушении борта AZAL под Актау.

Как передает Report , об этом заявил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Адалят Гасанов.

По его словам, экспертиза будет проведена в трех отделениях Объединения.

"На основании решения Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана будет проведена судебно-медицинская экспертиза тел. Ее заключение будет представлено в упомянутое управление генпрокуратуры. После этого тела будут доставлены по соответствующим адресам для захоронения", - уточнил А.Гасанов.

Напомним, что тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL в казахстанском Актау, в ночь на 29 декабря были доставлены спецбортом в Баку.