Брат шехида: Благодаря храбрости Эльвина наш пост был освобожден от вражеской оккупации

Благодаря мужеству лейтенанта Эльвина Шукюрлю, стратегически важный азербайджанский пост в Муровском направлении был освобожден от армянской оккупации.

Об этом в беседе с корреспондентом Report рассказал его брат, военнослужащий капитан Эльнур Шукюрлю, во время церемонии памяти на Военном мемориальном кладбище.

"Мы с Эльвином выросли вместе и вместе учились в Высшем военном училище. После школы он поступил в военный лицей, затем - в Высшее военное училище, где мы учились вместе. Затем мы вместе служили в Дашкесане. Благодаря храбрости и мужеству Эльвина мы освободили от вражеской оккупации один из наших постов в Муровском направлении. После освобождения поста мой брат там же стал шехидом", - рассказал Эльнур Шукюрлю.

По словам Эльнура Шукюрлю, они вместе с братом всегда были на передовой и постоянно поддерживали связь:

"Наш последний разговор состоялся за день до Отечественной войны - 26 сентября 2020 года. 44-дневная Отечественная война закончилась победой, однако, но, к великому сожалению, мой брат и другие шехиды не смогли ее увидеть. Хотя Эльвин был младше меня, для меня он всегда был как старший брат и даже как отец. Он вписал свое имя в историю в возрасте 23 лет. Я горжусь им".

Отметим, что Эльвин Шукюрлю родился 14 июня 1997 года в Джалилабадском районе в семье военнослужащего. Он окончил Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского и Высшее военное училище, а в 2018 году получил звание лейтенанта и приступил к службе.

В ходе Отечественной войны Эльвин Шукюрлю принимал участие в боях на Дашкесан-Кяльбаджарском направлении и пал шехидом 28 сентября 2020 года. Его тело было предано земле 22 января 2021 года на Военном мемориальном кладбище.