Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Брат шехида: Благодаря храбрости Эльвина наш пост был освобожден от вражеской оккупации

    Внутренняя политика
    • 22 января, 2026
    • 12:13
    Брат шехида: Благодаря храбрости Эльвина наш пост был освобожден от вражеской оккупации

    Благодаря мужеству лейтенанта Эльвина Шукюрлю, стратегически важный азербайджанский пост в Муровском направлении был освобожден от армянской оккупации.

    Об этом в беседе с корреспондентом Report рассказал его брат, военнослужащий капитан Эльнур Шукюрлю, во время церемонии памяти на Военном мемориальном кладбище.

    "Мы с Эльвином выросли вместе и вместе учились в Высшем военном училище. После школы он поступил в военный лицей, затем - в Высшее военное училище, где мы учились вместе. Затем мы вместе служили в Дашкесане. Благодаря храбрости и мужеству Эльвина мы освободили от вражеской оккупации один из наших постов в Муровском направлении. После освобождения поста мой брат там же стал шехидом", - рассказал Эльнур Шукюрлю.

    По словам Эльнура Шукюрлю, они вместе с братом всегда были на передовой и постоянно поддерживали связь:

    "Наш последний разговор состоялся за день до Отечественной войны - 26 сентября 2020 года. 44-дневная Отечественная война закончилась победой, однако, но, к великому сожалению, мой брат и другие шехиды не смогли ее увидеть. Хотя Эльвин был младше меня, для меня он всегда был как старший брат и даже как отец. Он вписал свое имя в историю в возрасте 23 лет. Я горжусь им".

    Отметим, что Эльвин Шукюрлю родился 14 июня 1997 года в Джалилабадском районе в семье военнослужащего. Он окончил Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского и Высшее военное училище, а в 2018 году получил звание лейтенанта и приступил к службе.

    В ходе Отечественной войны Эльвин Шукюрлю принимал участие в боях на Дашкесан-Кяльбаджарском направлении и пал шехидом 28 сентября 2020 года. Его тело было предано земле 22 января 2021 года на Военном мемориальном кладбище.

    Эльвин Шукюрлю Муровдаг шехид Эльнур Шукюрлю 44-дневная Отечественная война
    Şəhid qardaşı: Elvinin igidliyi ilə düşmən tapdağında olan postumuz azad edilib

    Последние новости

    12:27

    Премьер Финляндии в конце недели совершит визит в Китай

    Другие страны
    12:26

    Объемы транспортировки нефти по БТД сократились почти на 8%

    Энергетика
    12:24

    Прогноз погоды на завтра

    Другие
    12:21

    В Азербайджане частным клиникам могут разрешить лечить онкобольных

    Здоровье
    12:21

    В ММ пройдут общественные слушания по борьбе с туберкулезом

    Милли Меджлис
    12:16

    В Германии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, проводится эвакуация

    Другие страны
    12:13

    Брат шехида: Благодаря храбрости Эльвина наш пост был освобожден от вражеской оккупации

    Внутренняя политика
    12:12

    В результате стрельбы на востоке Австралии погибли три человека

    Другие страны
    12:11

    Посольство Германии поздравило "Карабах" с победой

    Футбол
    Лента новостей