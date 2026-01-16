Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Боевой товарищ Шахина Тагиева поблагодарил государство за организацию похорон

    Внутренняя политика
    • 16 января, 2026
    • 12:21
    Распространяемая информация о том, что национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев якобы скончался в доме престарелых в шведском Мальмё, не соответствует действительности.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам близкий родственник Шахина Тагиева, его боевой товарищ Алескер Рустамов.

    По его словам, Шахин Тагиев проходил лечение в реабилитационном центре в Швеции. "Мы с Шахином дружили семьями. Благодарю наше государство за поддержку. Узнав о его смерти, государство покрыло все расходы на организацию похорон. В социальных сетях и некоторых СМИ пишут, что он якобы умер в доме престарелых - это неправда. Он находился в реабилитационном центре. Все расходы на лечение оплачивали его сын и дочь", - подчеркнул Рустамов.

    Отметим, что Шахин Тагиев является одним из первых четырех национальных героев Азербайджана. В 1992 году он проявил особое мужество при прорыве вражеской обороны на Агдеринском направлении. 23 июня 1992 года ему было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Шахин Тагиев был командиром батальона "Гуртулуш", в марте 1993 года получил тяжелое ранение в бою и после длительного лечения был демобилизован в звании подполковника.

