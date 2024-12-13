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БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализма

БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализма Бакинская инициативная группа (БИГ), учитывая актуальность темы колониализма, подготовила ежегодный масштабный отчет, отражающий текущие вызовы, социально-экономические и правовые проблемы территорий, страдающих от колониализма.
Внутренняя политика
13 декабря 2024 г. 17:48
БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализма

Бакинская инициативная группа (БИГ), учитывая актуальность темы колониализма, подготовила ежегодный масштабный отчет, отражающий текущие вызовы, социально-экономические и правовые проблемы территорий, страдающих от колониализма.

Как сообщает Report, отчет, презентация которого состоится 14 декабря, содержит призыв к международному сообществу к совместным действиям по решению проблем.

Таким образом, БИГ стремится внести вклад в снижение последствий колониализма и обеспечение глобальной справедливости. Ежегодно в День деколонизации будут представляться обновленные отчеты, отражающие ситуацию по этому вопросу во всем мире.

В отчете отражены исследования баланса импорта и экспорта на территориях, страдающих от колониализма, использование ресурсов, а также влияние экономической политики на их развитие. Неравномерное распределение ресурсов отмечено как один из важных факторов, препятствующих устойчивому развитию этих территорий. Особое внимание уделено условиям жизни местного населения, уровню безработицы, вопросам доступа к образованию и медицинским услугам.

Кроме того, глубоко изучены вопросы дискриминации и правовых проблем, ограниченного участия коренных народов в управлении и ограничения их прав.

Напомним, что 14 декабря 1960 года Генеральная Ассамблея ООН приняла "Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам" с целью обеспечения права на самоопределение народов, находящихся под колониальным господством. Этот документ вошел в историю как резолюция 1514 (XV) и является важным международно-правовым документом для ликвидации колониализма.

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Версия на английском языке Baku Initiative Group to present annual report on Decolonization Day
Версия на азербайджанском языке 14 dekabr dekolonizasiya günü ilə bağlı Bakı Təşəbbüs Qrupu İllik Hesabat təqdim edəcək

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