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В Баку прошел шахматный турнир "Зафар", посвященный Великому возвращению

В Баку прошел шахматный турнир "Зафар", посвященный Великому возвращению В Баку состоялся шахматный турнир "Зафар", приуроченный к Году конституции и суверенитета и посвященный Великому возвращению.
Внутренняя политика
22 мая 2025 г. 11:13
В Баку прошел шахматный турнир Зафар, посвященный Великому возвращению

В Баку состоялся шахматный турнир "Зафар", приуроченный к Году конституции и суверенитета и посвященный Великому возвращению.

Как сообщает Report, соревнование организовано Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Турнир прошел при поддержке Федерации шахмат Азербайджана в шахматной школе "Мамедъяровы". В нем приняли участие свыше 60 школьников из Карабаха и Восточного Зангезура.

По итогам семи туров были определены победители среди мальчиков и девочек, которым вручили дипломы, а всем участникам - сертификаты. Победителям мастер-класс провела международный гроссмейстер Зейнаб Мамедъярова. Также состоялся онлайн-матч между одним из победителей и учеником из села Агалы Зангиланского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Qayıdışa həsr olunmuş “Zəfər” şahmat turniri keçirilib

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