В Баку прошел шахматный турнир "Зафар", посвященный Великому возвращению

В Баку состоялся шахматный турнир "Зафар", приуроченный к Году конституции и суверенитета и посвященный Великому возвращению.

В Баку состоялся шахматный турнир "Зафар", приуроченный к Году конституции и суверенитета и посвященный Великому возвращению.

Как сообщает Report, соревнование организовано Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Турнир прошел при поддержке Федерации шахмат Азербайджана в шахматной школе "Мамедъяровы". В нем приняли участие свыше 60 школьников из Карабаха и Восточного Зангезура.

По итогам семи туров были определены победители среди мальчиков и девочек, которым вручили дипломы, а всем участникам - сертификаты. Победителям мастер-класс провела международный гроссмейстер Зейнаб Мамедъярова. Также состоялся онлайн-матч между одним из победителей и учеником из села Агалы Зангиланского района.