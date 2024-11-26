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Бакинский суд отклонил ходатайство бывшего чиновника, обвиняемого в коррупции

Бакинский суд отклонил ходатайство бывшего чиновника, обвиняемого в коррупции В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по уголовному делу бывшего начальника Сураханинского районного управления водоканала Мехмана Гашимова, обвиняемого в получении взяток.
Внутренняя политика
26 ноября 2024 г. 13:40
Бакинский суд отклонил ходатайство бывшего чиновника, обвиняемого в коррупции

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по уголовному делу бывшего начальника Сураханинского районного управления водоканала Мехмана Гашимова, обвиняемого в коррупции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова адвокат подсудимого ходатайствовал об изменении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении его подзащитного.

Однако суд отклонил ходатайство. Следующее заседание назначено на 3 декабря.

Напомним, Мехман Гашимов был освобожден от должности по результатам комплексных проверок, проведенных в местных отделениях ликвидированного ОАО "Азерсу". Он был задержан в ходе операции Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, после чего суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Гашимов обвиняется в получении взяток в крупном размере (статья 311.2 УК АР).

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