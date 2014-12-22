В Азербайджане проведен долгосрочный мониторинг в связи с муниципальными выборами

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ) аккредитованы в качестве местных наблюдателей на муниципальных выборах в Азербайджане. Как сообщили Report в Бакинском филиале МИМРД МПА СНГ, в ходе долгосрочного мониторинга сотрудники филиала посетили несколько избирательных участков в Баку. По мнению наблюдателей, избирательные участки полностью оснащены всем необходимым оборудованием и готовы к проведению выборов.

Сотрудники Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ будут также наблюдать за ходом голосования на избирательных участках в день выборов 23 декабря.