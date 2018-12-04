Бакинская ИВ проведет реформы, касающиеся детских садов

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Сейчас в Баку работают 346 государственных дошкольных учебных заведений. Согласно распоряжениям и поручениям президента Ильхама Алиева, а также осуществленным Фондом Гейдара Алиева работам, в последние годы в Баку были построены 6 новых детских садов, для трех детсадов построены дополнительные корпусы, 16 детсадов были демонтированы и построены заново, 206 детских сады капитально отремонтированы. Все эти детские сады снабжены всем необходимым оборудованием и инвентарем. Исполнительная власть города провела мониторинги, по результатам которых в столице были определены нуждающиеся в ремонте детские сады, готовятся мероприятия для их капремонта".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Аппарата главы исполнительной власти города Баку Эльгин Хабибуллаев на сегодняшнем семинаре-совещании, посвященном повышению качества учебно-воспитательных работ и другим вопросам, с участием руководителей столичных дошкольных учебных заведений и детских домов.

Он затронул вопросы, касающиеся снабжения столичных дошкольных учебных заведений оборудованием и инвентарем, ситуации со следованием имеющимся инструкциям, методических поручений во время учебно-воспитательного процесса, норм режима дня, требований учебных программ, питания детей, повышения их патриотического воспитания, тренировок по физподготовке, особенно утренней гимнастики, мероприятий и тренингов по эстетическому воспитанию, увеличения внимания к воспитанию детей как личностей, размещения педагогических сотрудников и повышения их знаний, отношения детей и воспитателей в детских садах, особой заботы о детях и др.

Руководство города взяло под серьезный контроль деятельность этих заведений и все связанные с ними вопросы, по всем сферам планируется проведение новшеств и реформ, отметил Э.Хабибуллаев.