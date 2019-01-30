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    Бакинская ИВ об упразднении некоторых управлений

    © Report

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку прокомментировала упразднение ряда структурных подразделений.

    Как сообщили Report в ИВ, утверждена новая структура столичной Исполнительной власти, в которой не оказалось Департамента внешних связей и инвестиционных программ, Бакинского управления службы кино и Центра экспертизы. 

    Кроме того, в Аппарате столичной ИВ  созданы новые отделы на базе прежних. 

    Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева главой ИВ Баку был назначен Эльдар Азизов.

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