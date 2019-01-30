Бакинская ИВ об упразднении некоторых управлений

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку прокомментировала упразднение ряда структурных подразделений.

Как сообщили Report в ИВ, утверждена новая структура столичной Исполнительной власти, в которой не оказалось Департамента внешних связей и инвестиционных программ, Бакинского управления службы кино и Центра экспертизы.

Кроме того, в Аппарате столичной ИВ созданы новые отделы на базе прежних.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева главой ИВ Баку был назначен Эльдар Азизов.