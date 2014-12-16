​Бахар Мурадова о Хадидже Исмаил: Не надо доводить кого-то до самоубийства

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Человек не только обладает правами. Нельзя отрицать тот факт, что любое юридическое наказание несет в себе не только функцию наказания, оно также носит упреждающий характер. Усиление ответственности в сфере СМИ является очень важным моментом, также как и в других сферах. Потому что одно слово может всколыхнуть все общество. В то же время, одно слово может мобилизовать и взбодрить целую армию. Поэтому каждый человек должен нести ответственность за свои слова. И не надо остерегаться усиления этой ответственности".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения поправок в "Закон о средствах массовой информации" заявила вице-спикер парламента Бахар Мурадова.

По словам Б.Мурадовой, наказание будет применяться к тем лицам, которые будут нарушать закон: "Я не могу понять, в чём заключается беспокойство остальных? Смертная казнь для убийц. А те, которые не участвовали в этом, не должны беспокоиться. И в этом вопросе то же самое, те которые не виновны, чего могут опасаться? Получается, что этот вопрос нужен для получения политических дивидентов. Уже несколько дней в СМИ этот вопрос бурно обсуждается и некоторые используют это в своих корыстных целях, говоря о том, что на прессу оказывают давление. Сколько может продолжаться подобный подход? До каких пор будет продолжаться такая истерия? Давайте положим этому конец. Иди и совершай какой-либо поступок, и я прощу тебя, а завтра пойди и соверши новое правонарушение. Это неправильно. Здесь просто применяется закон. Каждый должен сделать выводы для себя из наказания, которое назначено ему. А если человек не делает из этого выводы, то мы должны указать его место в обществе. В противном случае о правовом обществе не может быть и речи. Я прошу у своих коллег, чтобы не бросали под ноги наши национальные ценности. Нужно называть вещи своими именами. Должен ли президент Азербайджана, игнорировав все законы, отпустить на свободу Хадиджу Исмаил? Президент должен это сделать по желанию реформистской или консервативной группы? Иностранный реформатор должен ответить за свои действия. Не надо доводить кого-то до самоубийства" - сказала вице-спикер Б.Мурадова.

По ее мнению, предложенные поправки послужат усилению ответственности: "Поэтому лица, которые финансируясь извне пытаются направить в негативное русло нынешнее положение внутри страны, должны привлекаться к серьезной ответственности. Поэтому, предлагаемые поправки должны быть приняты в обязательном порядке".