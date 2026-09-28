Бахтияр Аскеров освобожден от должности руководителя постпредства Нахчывана в Баку
Внутренняя политика
- 28 сентября, 2026
- 20:23
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Руководитель постоянного представительства Нахчывана в Баку Бахтияр Аскеров освобожден от должности.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Бахтияр Мамедов.
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