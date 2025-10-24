Бахруз Магеррамов: Рамиз Мехтиев никогда не имел реальной поддержки в обществе

Рамиз Мехтиев никогда не имел реальной поддержки в обществе, а создавал образ своей незаменимости через связи с радикальными элементами.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Бахруз Магеррамов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что есть веские основания говорить о наличии неопровержимых доказательств по уголовному делу в отношении Мехтиева, и правоохранительные органы установят, какие именно предательства были совершены им.

"Рамиз Мехтиев когда-то имел влияние в общественно-политических кругах, но у него никогда не было социальной опоры. Он просто пытался создать образ незаменимого человека с помощью антинациональных элементов. Если вы помните, в период, когда он был главой администрации, каждые 3-5 месяцев радикалы выходили на улицы, вслед за этим мобилизовывались соответствующие структуры, и Мехтиев становился важным человеком. Поэтому внимание должно быть направлено именно на тайные связи этих радикальных элементов, функционеров антинационального совета с Мехтиевым, и каждый может быть уверен, что следствие раскроет многие истины", - сказал парламентарий.