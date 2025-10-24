Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Бахруз Магеррамов: Рамиз Мехтиев никогда не имел реальной поддержки в обществе

    Внутренняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 12:44
    Бахруз Магеррамов: Рамиз Мехтиев никогда не имел реальной поддержки в обществе

    Рамиз Мехтиев никогда не имел реальной поддержки в обществе, а создавал образ своей незаменимости через связи с радикальными элементами.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Бахруз Магеррамов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Он отметил, что есть веские основания говорить о наличии неопровержимых доказательств по уголовному делу в отношении Мехтиева, и правоохранительные органы установят, какие именно предательства были совершены им.

    "Рамиз Мехтиев когда-то имел влияние в общественно-политических кругах, но у него никогда не было социальной опоры. Он просто пытался создать образ незаменимого человека с помощью антинациональных элементов. Если вы помните, в период, когда он был главой администрации, каждые 3-5 месяцев радикалы выходили на улицы, вслед за этим мобилизовывались соответствующие структуры, и Мехтиев становился важным человеком. Поэтому внимание должно быть направлено именно на тайные связи этих радикальных элементов, функционеров антинационального совета с Мехтиевым, и каждый может быть уверен, что следствие раскроет многие истины", - сказал парламентарий.

    Рамиз Мехтиев Милли Меджлис Бахруз Магеррамов правоохранительные органы
    Bəhruz Məhərrəmov: Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan xalqının gözündə İlham Əliyevə alternativ olması mümkün deyil

    Последние новости

    13:40

    Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграции

    Бизнес
    13:34

    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    13:32

    Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

    ИКТ
    13:28

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    13:22

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    13:21

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    13:20

    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

    Инфраструктура
    13:18

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    13:16

    Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    Лента новостей